Криштиану Роналду забил за "Реал" 100 мячей, войдя в историю Лиги чемпионов

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду в концовке первого тайма матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "сливочными" и "Пари Сен-Жерменом" забил свой 100-й мяч за один клуб в турнире. Таким образом, он стал первым футболистом, который добился подобного успеха.

Португалец сравнял счет в игре с французской командой с пенальти. Теперь у Роналду в активе 100 мячей за один клуб в Лиге чемпионов. Его ближайший преследователь – Лионель Месси из "Барселоны" – забил 97 мячей за каталонский клуб в сильнейшем европейском турнире, сообщает официальный "Твиттер" Международной федерации футбола.

CENTURY MAN!🇵🇹💪@realmadriden star @Cristiano Ronaldo is the first player to score 💯 @ChampionsLeague goals for a single club. Lionel Messi is on 97 #UCL goals for @FCBarcelona #ClubWC #WorldCup pic.twitter.com/CRrNk1pEIV