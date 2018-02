Инцидент во Флориде: в Сети появилось видео задержания предполагаемого стрелка

В Сети появилось видео задержания предполагаемого стрелка, открывшего огонь по ученикам школы во Флориде. Ранее сообщалось, что это один из учеников.

Жертвой стрельбы в школе стал один человек. Еще как минимум 20 человек пострадали. Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter соболезнования семьям тех, кого коснулась трагедия.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.