Телеканал "Доктор" и ФОМ провели ревизию домашних аптечек россиян

Врачи рекомендуют не заниматься самолечением, но медицинская аптечка есть практически в каждой семье. Телеканал "Доктор" и Фонд "Общественное мнение" выяснили, какие лекарства в ней содержатся.

Согласно опросам, более 90 процентов россиян имеют дома набор лекарств. Набор медикаментов варьируется от "базового" минимума до обширного ассортимента препаратов на все случаи жизни. Чаще всего в домашних аптечках можно встретить средства от простуды, жаропонижающие, на втором месте – обезболивающие. Также в аптечках имеется запас средств на случай порезов и травм.

Свыше 76 процентов опрошенных запасаются средствами от простуды, обезболивающими. При этом старшее поколение скорее склонно держать под рукой только те лекарства, которые действительно могут потребоваться (средства для "сердечников" и препараты для нормализации давления), тогда как молодые люди предпочитают покупать лекарства про запас (например, антибиотики есть в домашней аптечке у 48 процентов молодежи против 33 процентов среди людей старшего поколения). Не исключено, что пожилые люди в силу опыта лучше прогнозируют проблемы со здоровьем и хорошо представляют, когда уместно самостоятельное лечение, а когда без медицинской помощи не обойтись. Молодые же потребители предпочитают подстраховаться для любых ситуаций.

Более 76 процентов опрошенных всегда выбрасывают лекарства с истекшим сроком годности. Полученные цифры могут говорить как о повышенном внимании современного населения к своему здоровью, так и о распространении практик самостоятельного выбора лекарств.

Опрос был проведен по заказу Фонда "Общественное мнение". Телеканал "Доктор" — первый научно-популярный, познавательный телеканал о медицине. Он предлагает широкой аудитории программы о достижениях медицинской науки, новых методах диагностики и лечения заболеваний. Здрав.ФОМ — проект Фонда "Общественное мнение" о российском здравоохранении для всех, кому важны темы здоровья и здравоохранения в России; кому интересно знать о развитии и прогрессе медицины; кто согласен, что будущее здравоохранения — наше общее дело; кто надеется, что придет время и мы скажем друг другу: "Российское здравоохранение — современное, хорошее, наше".