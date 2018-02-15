Джейкоб Зума "немедленно" покидает пост президента ЮАР

Во время обращения к нации глава ЮАР Джейкоб Зума внезапно изменил мнение о своем уходе с поста президента. Так, в начале получасовой речи Зума подчеркнул, что вопрос о снятии его с поста должен решать парламент. Однако чуть позже заявил, что решил уйти "немедленно".

В своем обращении глава государства отметил, что не боится вотума недоверия или импичмента, назвав их законными механизмами, пишет РИА Новости.