Лига чемпионов. Дубль Роналду позволил "Реалу" победить "Пари Сен-Жермен"

В Мадриде состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и французским "Пари Сен-Жерменом". Встреча изобиловала жесткими стыками, после которых на поле оказывались поочередно игроки обоих клубов. В самой концовке встречи "сливочным" удалось одержать победу со счетом 3:1.

Первыми в этой встрече отличились гости. Адриен Рабио с близкого расстояния "расстрелял" вратарь мадридцев Кейлора Наваса. Однако еще до перерыва Криштиану Роналду сравнял счет, пробив точно в угол ворот с пенальти.

Он же под занавес второго тайма вывел "Королевский клуб" вперед. А его партнер по команде бразилец Марсело поставил точку в этой игре – 3:1 в пользу "Реала". Ответная встреча между этими клубами пройдет в Париже 6 марта.