СМИ: не менее семи человек стали жертвами стрельбы в школе Флориды

Жертвами стрельбы в школе на юге Флориды стали не менее семи человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные телеканалы.

По предварительным данным, около 14 человек были госпитализированы. Однако точной информации о числе пострадавших и погибших пока нет. По сообщениям разных СМИ, раненых может быть от 20 до 50. Как ранее писало издание Miami Herald, ссылаясь на главу пожарного департамента, в результате инцидента погиб один человек.

Полицейские задержали стрелка, сообщалось, что это один из учеников школы. В Сети появилось видео задержания.