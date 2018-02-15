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Стрельба в Америке 47 минут назад

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15 февраля 201801:15

СМИ: не менее семи человек стали жертвами стрельбы в школе Флориды

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Жертвами стрельбы в школе на юге Флориды стали не менее семи человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные телеканалы.

По предварительным данным, около 14 человек были госпитализированы. Однако точной информации о числе пострадавших и погибших пока нет. По сообщениям разных СМИ, раненых может быть от 20 до 50. Как ранее писало издание Miami Herald, ссылаясь на главу пожарного департамента, в результате инцидента погиб один человек.

Полицейские задержали стрелка, сообщалось, что это один из учеников школы. В Сети появилось видео задержания.

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