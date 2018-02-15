"Ливерпуль" уничтожил "Порто" в Лиге чемпионов

В Португалии состоялся еще один матч 1/8 финала Лиги чемпионов. "Порту" у себя дома принимал английский "Ливерпуль". Встреча завершилась разгромом хозяев поля. Садио Мане оформил хет-трик. Всего же англичане забили пять безответных мячей в ворота португальцев.

В первом тайме ливерпульские футболисты ограничились двумя голами. Их на свой счет записали Садио Мане и Мохаммед Салах. Во втором отрезке игры гости отличились еще трижды. Мане сумел оформить хет-трик. Автором еще одного мяча стал Роберто Фирмино. Итоговый счет — 5:0 в пользу англичан.

Ответная игра этих команд состоится в Ливерпуле 6 марта. Однако уже сейчас ясно, что "красные" практически обеспечили себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.