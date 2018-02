Стрельба во Флориде: спасавшиеся в кабинете школьники покинули здание

Ученики, ранее укрывшиеся в одном из кабинетов школы во Флориде, где произошла стрельба, вышли из здания.

"Нас освободили. Боже, храни Америку!", — написал один из учащихся в своем Twitter.

"Любите друг друга. Никогда не предугадаешь день, когда видишь кого-то в последний раз", — призвал школьник.

Love each other. You may never know when it may be the last day you meet someone. pic.twitter.com/cckEDvre0r