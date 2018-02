СМИ: число жертв стрельбы в школе Флориды выросло до 16

Американские СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщают, что в результате стрельбы, устроенной учеником в школе во Флориде, погибли 16 человек. Еще 17 пострадали. Эта информация пока не подтверждена официально.

Ранее сообщилось, что 19-летний Николас Круз открыл стрельбу в школе, расположенной в Паркленде. В этом заведении обучается порядка трех тысяч детей, их возраст – от 14 до 18 лет. Известно, что Круз угрожал своим одноклассникам, из-за чего ему запретили приходить в школу с рюкзаком. Видео задержания стрелка было выложено в Сеть.

Когда началась стрельба, не все дети смогли оперативно покинуть здание. Ученики прятались в классах и других помещениях школы. Один из них делился в соцсетях фотографиями происходящего.

Still locked in. I checked the local news and there is 20 victims. Long live Majory Stoneman Douglas High. pic.twitter.com/4kQMAlCBWt

ФБР и полицейские провели спецоперацию, и дети смогли покинуть убежище.

My brother and I are with our parents safely in the car. Thank you everyone, I appreciate the messages but we need healing. God bless, America. We will never forget 2/14/18.