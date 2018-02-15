Соучастник крупнейшей кибератаки Дмитрий Смилянец освобожден в зале суда в США

Россиянин Дмитрий Смилянец, причастный к организации крупнейшей в истории США хакерской атаки, освобожден в зале суда после оглашения приговора. Об этом пишет ТАСС.

Суд в Нью-Джерси приговорил гражданина РФ к тюремному заключению на срок 4 года и 4 месяца. Смилянец этот срок уже отбыл – все это время он находился под стражей в Штатах.

Как сообщалось ранее, еще один из организаторов кибератаки, россиянин Владимир Дринкман, был приговорен к 12 годам заключения.

Российские граждане были арестованы в 2013 году в Нидерландах. Позже их экстрадировали в Америку. Власти США обвиняют хакеров в краже 160 миллионов номеров кредитных и дебетовых карт. По оценке суда ущерб составил более 300 миллионов долларов.