Тренер "Пари Сен-Жермен" Эмери обвинил судью в помощи "Реалу"

На пресс-конференции после матча 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и французским "Пари Сен-Жерменом" наставник гостей Унаи Эмери выразил недовольство судейством. По мнению специалиста, спорное решение арбитра повлияло на результат встречи.

"Мне сказали, что Рамос мог сыграть рукой в штрафной. Я не видел этого эпизода. Это работа судьи, если произошло нарушение на пенальти, он должен его назначить. Это не оправдание. Мы можем победить в этом противостоянии, если судьи не будут принимать подобных решений", — приводит слова Эмери Sports.ru со ссылкой на AS.

Главный тренер "ПСЖ" также признался, что испытывает противоречивые чувства. "При счете 1:1 сомнительное решение судьи очень сильно помогло "Реалу". После этого мы играли лучше, контролировали мяч, могли забить второй гол, но сомнительное решение помогло "Реалу" совершить камбэк", — заявил Эмери.

Напомним, что встреча между "Реалом" и "Пари Сен-Жерменом" завершилась со счетом 3:1 в пользу "Королевского клуба". Ответная игра пройдет в Париже 6 марта.