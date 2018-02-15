Количество хакерских атак на серверы НАТО выросло на 60 процентов за год

Серверы НАТО подвергались атакам хакеров на 60 процентов чаще с 2016 по 2017 год. Об этом РБК рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Атаки совершались как на сети НАТО, так и на различные институты наших союзников по НАТО, не говоря уже о глобальных кибератаках", — заявил он.

Столтенберг отметил, что ряд союзников Североатлантического альянса сообщали о киберугрозах со стороны России и других стран. При этом организаторов вычислить довольно проблематично, даже обладая информацией, откуда совершили атаку, подчеркнул генсек.