Ученик, устроивший бойню в школе Паркленда, был вооружен винтовкой

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Стрельба в Америке 47 минут назад
Ученик, устроивший бойню в школе Паркленда, был вооружен винтовкойЧитайте нас в Telegram
Стали известны подробности нападения на школу в Паркленде (штат Флорида). Сообщается, что Николас Круз, 19-летний ученик, ранее отчисленный из школы за нарушение дисциплины, пришел в учебное заведение с полуавтоматической винтовкой. Он убил из нее 17 человек, передает ТАСС. Пятнадцать из них погибли сразу, двое скончались в больнице.
Оружие рассчитано на одиночную стрельбу. Такая винтовка точнее, чем автомат, поражает цель. В ее магазин входит до 30 патронов, а у убийцы было с собой множество магазинов, утверждают правоохранители.
Круз сбежал с места преступления и был задержан в полутора километрах от школы. Он госпитализирован в больницу Дирфилд-Бич. Там же находятся четверо раненых им учеников.
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