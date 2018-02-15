Посольство РФ в США напомнило о незаконности похищения россиян в третьих странах

Посольство России в США дало комментарий по поводу вынесения американским судом приговора российскому гражданину Владимиру Дринкману. Практика похищения россиян в третьих странах незаконна, напомнили в дипмиссии. Она, по словам представителей посольства, находится в противоречии с двусторонними договоренностями о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает ТАСС.

Дринкман, которого американские власти обвинили в масштабной краже данных и приговорили к 12 годам тюрьмы, был экстрадирован в США из Нидерландов в 2012 году. Вместе с ним был выдан и его соучастник Дмитрий Смилянец. Размер ущерба, нанесенный кибервзломщиками, оценивается в 300 миллионов долларов.