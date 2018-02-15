Российские керлингистки одержали первую победу на Играх

Российские керлингистки одержали первую победу на ИграхЧитайте нас в Telegram
На соревнованиях по керлингу среди женских команд россиянки во второй игре группового олимпийского турнира встречались с соперницами из Китая. Для выявления победителя пришлось сыграть экстра-энд. Наша команда сумела справиться с волнением и одержала первую победу на турнире.
Накануне китайские керлингистки взяли верх над шведками со счетом 7:2. Однако россиянки смогли навязать соперницам свою игру. Поединок получился очень упорным. Лишь в экстра-энде наша команда одолела китаянок. Итоговый счет – 7:6 в пользу наших девушек.
В составе россиянок выступали Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова. Напомним, что в первой игре наши керлингистки проиграли сборной Великобритании со счетом 3:10.
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