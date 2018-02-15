Компьютер и телефон стрелка из Флориды изучают следователи

Число погибших при стрельбе в школе в американском штате Флорида возросло до 17. Такие данные приводит полиция штата. Огонь в здании открыл бывший ученик, передает телеканал "Россия 24".

По данным следствия, он появился в противогазе — с собой принес дымовые шашки и намеренно включил сирену пожарной тревоги, чтобы спровоцировать панику. На место происшествия прибыли спецслужбы, но вывести людей удалось лишь спустя несколько часов. Некоторые ученики забаррикадировалась в классах и прятались под партами. Дети публиковали фото и видео с места происшествия в соцсетях. Сейчас школа закрыта — занятия там отменены до конца недели. Президент США Дональд Трамп пообещал оказать властям Флориды помощь в расследовании.

"Всего к нам поступило 17 пострадавших, потом еще восемь, а также подозреваемый. Он тоже был ранен. Мы оказали ему первую помощь, после чего выписали и направили в полицию. Его взяли под стражу. Трое пациентов до сих пор в критическом состоянии", — сообщил врач Эван Бойяр.

Полиция задержала стрелявшего. По предварительным данным, его зовут Николас Круз. Cтрелок принес в здание школы оружие и открыл огонь по ученикам. После чего сдался полиции без сопротивления. Следователи изучают его телефон и компьютер в надежде понять мотивы подозреваемого.

"Ему 19 лет. Он родился в сентябре 1998 года. Это бывший ученик старшей школы. Из-за проблем с дисциплиной его исключили, но из-за каких именно — пока не знаю. Также мне неизвестно, в какой школе он числился на данный момент, — заявил шериф Скотт Исраэль. — Какое оружие у него имелось — мы устанавливаем. Точно могу сказать, что мы нашли множество оружейных обойм, очень много. Еще у него была винтовка АР-15".