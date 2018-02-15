Днем 15 февраля космический корабль "Прогресс" пристыкуется к МКС

15 февраля грузовой космический корабль "Прогресс" пристыкуют к Международной космической станции. Стыковка пройдет в автоматическом режиме. Она намечена на 13:43 по московскому времени. Корабль доставит на МКС баллоны с кислородом, продукты, воду, лекарства, топливо научное оборудование.

"Прогресс" был запущен 13 февраля, напоминает телеканал "Россия 24". Согласно плану, это должно было произойти двумя днями ранее. Но неожиданно отказал один из каналов бортовой цифровой вычислительной системы, и ее пришлось заменить.