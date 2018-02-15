Полсотни дельфинов выбросились на берег в Мексике

В Мексике более 50 дельфинов выбросились на берег, передает телеканал "Россия 24". Спасатели попытались вернуть животных в море — но спасти успели лишь 33 из них. Остальные погибли.

Что стало причиной трагедии — неизвестно. Специалисты из природоохранной прокуратуры обнаружили на телах млекопитающих специфические раны. Они предположили, что дельфины могли запаниковать и выброситься на берег из-за нападения более крупных морских животных, акул или других китообразных.