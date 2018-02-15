НХЛ. "Коламбус" без Бобровского был разгромлен "Торонто"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. Клуб "Торонто Мэйпл Ливз" у себя на площадке победил "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 6:3. Вратарь гостей Сергей Бобровский провел эту встречу на скамейке для запасных.

В составе хозяев весь матч отыграл защитник Никита Зайцев, однако результативными действиями отметиться не сумел. То же самое можно сказать и о российском форварде "Коламбуса" Артемии Панарине, не набравшем голевых очков.

В составе "Торонто" хет-трик оформил канадский нападающий Назем Кадри. Еще за хозяев льда отличились Доминик Мур, Митчелл Марнер и Патрик Марло. У гостей авторами шайб стали Ник Фолиньо, сделавший дубль, и Джек Джонсон.