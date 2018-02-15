Фигуристы Тарасова и Морозов заняли четвертое место на Играх

Российские фигуристы Евгений Тарасов и Владимир Морозов после короткой программы отставали от лидеров соревнований меньше чем на балл. К сожалению, они не смогли обойти пару Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая. Более того, по итогам двух прокатов они заняли лишь четвертое место.

Как и в предыдущий соревновательный день, российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов завершала выступление фигуристов в произвольной программе. Перед ними откатали их главные конкуренты за олимпийское золото – китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Однако китайцев обошла немецкая пара — Алена Савченко и Бруно Массо. Именно эти фигуристы и завоевали золото. Третье место заняли канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд.

Две другие российские пары — Наталья Забияко/Александр Энберт и Кристина Астахова/Алексей Рогонов – завоевали соответственно 7-е и 12-е места.