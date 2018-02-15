Норвежский медальный дубль в горнолыжном скоростном спуске Игр-2018

На Олимпийских играх в корейском Пхенчхане стартовал очередной медальный день. Первыми награды разыграли горнолыжники в мужском скоростном спуске, который был перенесен из-за сильного ветра. На сей раз погода не помешала двум норвежцам стать первым и вторым призерами.

Аксель-Лунд Свиндаль стал первым со временем 1 мин. 40,25 сек. Его соотечественник Кьетиль Янсруд отстал от чемпиона на 0,12 секунды, а еще в 0,06 сотых ниже расположился швейцарец Беат Фейц. Российские горнолыжники в этом виде программы участия не принимали после того, как Павел Трихичев неудачно упал во время спуска в суперкомбинации.