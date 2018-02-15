Приключенческий экшн "Т-34" выйдет в прокат 27 декабря

Компания "Марс Медиа", телеканал "Россия 1" и компания "АМЕДИА Продакшн" при поддержке Фонда кино подготовили для российских зрителей новый подарок – захватывающий приключенческий фильм "Т-34". Картина выйдет на экраны в канун Нового года – 27 декабря.

Героическая история противостояния двух заклятых врагов, двух танкистов, разворачивается на фоне важнейших событий истории человечества. Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером. Мало кто верит, что у него есть шанс в одиночку разбить дюжину немецких танков. И все же удача любит смелых. Ради своей любви и Родины он готов идти до конца.

"ВГТРК традиционно принимает участие только в тех проектах, в которых на первоначальном этапе создания мы видим потенциал стать не просто новым успешным кассовым фильмом, но еще и значимым событием в кинематографе. Так было и с "Легендой №17", и со "Сталинградом"; фильмами "Экипаж", "Салют-7" и "Движением вверх". Убежден, что и у "Т-34" есть сравнимый потенциал", — рассказывает продюсер Антон Златопольский, телеканал "Россия 1".

Режиссером и сценаристом картины стал Алексей Сидоров ("Бригада", "Бой с тенью"). В ролях снялись такие звезды как Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Виктор Добронравов, Винценц Кифер, Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян и другие.

"Перед нами стояла задача сделать "Т-34" максимально зрительским, динамичным, современным, ориентированным на разные аудитории, чтобы картина получилась зрелищной для молодежи, привыкшей видеть лучшие жанровые голливудские примеры, и в то же время с глубокой захватывающей историей, характерами героев – для более старшей аудитории", — объясняет продюсер Рубен Дишдишян, "Марс Медиа".

Картина "Т-34" выйдет на российские экраны в канун Нового года – 27 декабря. Прокатчиком фильма стала кинокомпания "Централ Партнершип".

"Это очень сильный проект, фильм, который несомненно станет событием. Третий год подряд мы будем выпускать большой российский фильм в канун Нового года. Накопленный опыт позволяет нам наилучшим образом планировать рекламную кампанию и привлекать максимально широкую аудиторию в кинотеатры. Уверен, мы сможем в очередной раз удивить рынок и зрителя", — сообщил Павел Степанов, глава "Централ Партнершип".