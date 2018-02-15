Теннисист Донской уступил Нисикори на турнире в Нью-Йорке

Российский теннисист Евгений Донской на проходящем в американском Нью-Йорке турнире не смог пробиться в третий круг соревнования, проиграв в двух сетах пятому сеянному Кею Нисикори из Японии (2:6, 4:6). Соперники провели на корте 1 час 4 минуты.

Соперником японца по четвертьфиналу станет молдавский спортсмен Раду Албот, в трех сетах одержавшего победу над третьим номером посева Джоном Иснером из США – 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.

Призовой фонд турнира составляет 668 460 долларов.