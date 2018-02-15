Троих детей под Самарой сжег многодетный отец

Пожар, унесший жизни троих малолетних детей, произошел 14 февраля в одной из квартир одноэтажного дома, расположенного по улице Специалистов в селе Лозовка Кинель — Черкасского района Самарской области.

После тушения пожарные обнаружили тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки. По данному факту управление СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.

По данным следствия, в квартире, где произошел пожар, проживала семья, в которой было семеро детей в возрасте от 4 месяцев до 12 лет.

25-летний отец семейства на допросе у следователя признался, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, сам поджег вещи в квартире и убежал.

В результате преступных действий подозреваемого, трое детей погибли, четверо малолетних детей смогли самостоятельно выбраться из квартиры сами, а жене подозреваемого — помогли соседи.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. На месте происшествия работает следственная группа, а также следователи-криминалисты регионального СК России. Назначен ряд экспертиз.