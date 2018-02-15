Лыжница Хага завоевала золото Игр-2018 в гонке на 10 км, Седова – восьмая

В южнокорейском Пхенчхане продолжаются Олимпийские игры. В лыжных гонках среди женщин свободным стилем на дистанции 10 километров золотую медаль завоевала норвежская спортсменка Рагниль Хага. Она преодолела дистанцию за 25 минут и 0,5 секунды.

Второе время показали лыжница из Швеции Шарлотт Калле, отстав от победительницы на 20,3 секунды, третью строчку разделили сразу две лыжницы – финка Криста Пярмякоски и еще одна норвежка Марит Бьерген. Обе спортсменки уступили лидеру 31,9 секунд.

Отметим, что в десятку лучших вошли две представительницы команды Олимпийских атлетов из России – Анастасия Седова заняла восьмую строчку (+1.07,3), а Анна Нечаевская расположилась на десятой позиции (+1.24,3). Еще одна россиянка Алиса Жамбалова с отставанием в 1 минуту 57.3 секунды заняла 17 место.