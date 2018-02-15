Школьник умер на хоккейной тренировке в Ельце от попавшей в него шайбы

В Липецкой области следователи разбираются в обстоятельствах смерти школьника на хоккейной тренировке. Трагедия произошла вечером 14 февраля в ледовом дворце спорта в Ельце. Мальчик скончался после того, как в него попала шайба.

"Проводилась тренировка, несовершеннолетнему попали шайбой. В настоящий момент производится вскрытие, устанавливается точная причина смерти", — сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ.

По данным местного издания Gorod48, 11-летний мальчик занимался на дополнительной тренировке с другими детьми, которые старше его на несколько лет.

Школьники отрабатывали броски по воротам. Когда занятие закончилось, ребенок пошел собирать шайбы и попал, как пишет издание, под бросок одного участвовавших в тренировке мальчиков.

Шайба попала ему в шейный позвонок, и школьник скончался на месте.

Начальник управления физической культуры Липецкой области Владимир Дементьев заявил, что, по его мнению, это было трагическое стечение обстоятельств.