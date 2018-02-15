Сын президента Белоруссии поздравил китайцев с Новым годом, сыграв на рояле. Видео

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, Николай, записал необычный ролик — поздравление с китайским Новым годом, который в 2018-м приходится на 16 февраля.

Видео опубликовал посол Белоруссии в Китае Кирилл Рудый. Он назвал сына президента Лукашенко "самым известным в Китае белорусским тинейджером".

Николай Лукашенко зачитал поздравление по-китайски, а также сыграл на рояле, аккомпанируя неназванной вокалистке.

С Праздником весны китайских друзей поздравил самый известный в Китае белорусский тинейджер (Минск, 15.02.2018) pic.twitter.com/DaeNPUz5j7 — Кирилл Рудый (@kvrudy) 15 февраля 2018 г.

Китайцев "маленький принц Коля" очаровал еще в сентябре 2015 года, когда Александр Лукашенко взял его с собой на парад Победы на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Тогда же первая леди Китая Пэн Лиюань поцеловала Колю в щеку.