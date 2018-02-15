"Странный парень": студентка сняла на видео последствия бойни в американской школе

Странным парнем назвал в интервью CBS News 19-летнего Николаса Круза один из его давних знакомых, который находился в школе Паркленда во время устроенной отчисленным студентом стрельбы. Жертвами бойни, по последним данным, стали 17 человек, более 15 получили ранения. Одна из воспитанниц старшей школы сняла на видео последствия ужасающего инцидента.

Публикация от nikolas cruz (@nikolascruz.backup) Фев 14, 2018 в 10:29 PST

"Он был сумасшедшим. У меня были совместные занятия с ним пару лет назад, так вот ему запрещали ходить в школу с рюкзаком, так как он угрожал студентам, бил стекла и провоцировал драки", — рассказал другой ученик, уточнив, что его исключили за нарушение дисциплины.

Публикация от ABC News (@abcnews) Фев 14, 2018 в 5:28 PST

Первые выстрелы в старшей школе Марджори Стонман Дуглас прогремели на перемене около 14:00 среды по местному времени, после чего в здании сработала пожарная сигнализация. Многие студенты бросились прятаться под партами, откуда выбрались только после появления полиции. К тому моменту вооруженный винтовкой AR-15 с несколькими магазинами Круз уже покинул школу и направлялся домой — по пути его и задержали, после чего доставили в госпиталь — по предварительным данным, молодой человек может страдать психическим расстройством.

В школьных стенах погибли 12 человек, в том числе сын помощника шерифа и учитель физкультуры, закрывший учеников от пуль. Еще пятеро от тяжелых травм скончались в больнице. На сделанных студенткой кадрах видно, как стражи порядка поднимают и выносят раненых и тела убитых из класса в коридор, после чего выводят и ставших свидетелями бойни учеников.

О мотивах, подвивших Круза — большого ценителя оружия — открыть огонь по бывшим одноклассникам, остается только догадываться. Ряд студентов утверждает, что у него была пособница, которую пока так и не задержали.