Тренер "Реала" Зидан: в Париже нас ждет тяжелая ответная игра с "ПСЖ"

Французский тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан остался доволен своей командой после стартового матча раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен". "Сливочные" одержали уверенную домашнюю победу (3:1), но наставник считает, что борьба не закончена.

"Мы хорошо играли на протяжении всего матча, — цитирует Зидана Спортс.Ru со ссылкой на официальный сайт УЕФА. – Мы высоко прессинговали и играли в свой футбол даже после того, как соперники вышли вперед. Это заслуженная победа".

Зидан отметил португальца Криштиану Роналду, который забил два первых гола в составе свой команды: "Тяжело повторять одно и то же о Роналду каждый день – он продолжает делать великие вещи".

"Мы добились прекрасной победы, но знаем, что впереди у нас очень тяжелый ответный матч. В прошлом году мы видели, что на выезде может быть всякое. Болельщики сыграли важнейшую роль сегодня. Они не прекращали нас поддерживать ни на секунду, даже после того как соперники нам забили", — сказал тренер "Реала".

По его словам, подопечные отработали все 90 минут с огромной интенсивностью и агрессивностью против великолепной команды: "Но лишь сегодня мы будем наслаждаться победой, а завтра уже будем думать об ответном матче".