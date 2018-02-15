Путин соболезнует Трампу в связи с трагедией в школе

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями американскому президенту Дональду Трампу в связи с трагедией в школе города Парклэнд во Флориде, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Глава российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, жертвами стрельбы в американской школе стали 17 человек, в больницах находятся 14 пострадавших.

Подозреваемый задержан полицией, им оказался 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины.

Нападавший был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая находится на вооружении американской полиции и продается в качестве гражданского оружия, предназначенного для самообороны и охоты. По словам шерифа, нападавший имел при себе значительный боезапас.