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15 февраля 201811:30

Лига Европы. Эксперты верят в "Спартак", "Зенит" и соперника "Локо"

EPA

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В футбольной Лиге Европы стартовала стадия плей-офф. После ЦСКА, игравшего два дня назад, в 1/16 финала начинают борьбу "Спартак", "Зенит" и "Локомотив". После зимнего межсезонья специалисты осторожно, но вполне оптимистично оценивают шансы российских клубов.

Экс-игрок "Спартака" Егор Титов называет матч своих одноклубников против испанского "Атлетика" долгожданным: "Конечно, тяжело сейчас говорить о том, что готов показать "Спартак" в этом противостоянии. Он готов не оптимальным образом. Но в то же время Каррера знал, что рано придётся начинать и готовил команду к играм с Бильбао. Так что совсем плохо точно не должно быть".

"Атлетик" в этом сезоне играет не очень здорово, во второй половине таблицы он находится, — цитирует эксперта сайт "Рейтинг Букмекеров". – Отметил бы, что у него проблемы в атаке, мало команда забивает. Рассчитываю, что нападение "Спартака" во главе с Промесом проявит себя лучшим образом. "Атлетик" можно проходить".

Говоря о предстоящей игре "Селтик" – "Зенит" Титов отметил, что шотландский футбол губит отсутствие конкуренции: " Никто не может поравняться с "Селтиком" по возможностям. Раньше, когда "Селтик" и "Глазго Рейнджерс" конкурировали, всё было куда радужнее для шотландцев. Сейчас же у "Селтика", который всё подряд выигрывает дома, нет состава, способного конкурировать с тем же "Зенитом". На мой взгляд, состав "Зенита" гораздо интереснее, мощнее".

Бывший наставник сборных СССР и России Анатолий Бышовец надеется на помощь "Спартаку" со стороны природы: "Московский клуб принимает соперника в первом матче, и если будут морозы, это может стать настоящим ужасом для басков. Боюсь, что подзамёрзнут хлопцы из Бильбао, хотя и у москвичей южных парней хватает, но они уже успели привыкнуть к нашей погоде. Да и помимо этого, у красно-белых прекрасное нападение: Промес, Зе Луиш, Адриано – думаю, парочку голов "Спартак" сможет забить".

По мнению Евгения Ловчева, "Спартак" не очень хорошо играл на сборах: "Более того, постоянно менялся состав. Конечно, травма Джикии – это большая потеря для "Спартака". Но надо признать, что "Спартак" это духовая команда, когда он играет на своем стадионе, то всегда значительно лучше играет, процентов на 50 прибавляет".

"Мне думается, что все-таки атака хорошая у "Спартака": Зе Луиш, Адриано, Промес, плюс купили игрока из "Андерлехта" Ханни. Словом, есть, кому забивать, но тут очень важно не пропустить. Но "Спартак" без пропущенного гола – это не "Спартак". Поэтому думаю, что "Спартак" за счет зрителя, за счет эмоций победит, но довольно трудно ему будет во втором матче", — сказал эксперт.

А вот в паре "Ницца" – "Локомотив" Ловчев ставит на французов: "Только из-за того, что чемпионат Франции сейчас идет, а "Локомотив" пока только товарищеские игры проводил, ставлю здесь на победу "Ниццы". Но, думаю, что железнодорожники забьют, потому что они в контрольных матчах уже выглядели очень уверенно, и плюс выздоровел Ари".

"Французы – всегда очень неудобные соперники для российских команд, считает и Максим Калиниченко. – Во Франции в разгаре чемпионат, у "Локомотива" подготовительный период заканчивается. Не знаю, в какой он форме. И я не уверен, что форма эта оптимальна. На мой взгляд, в этом матче "Ницца" как минимум фаворит. Думаю, что она этот матч выиграет".

А вот в игре с "Селтиком" эксперт считает фаворитом "Зенит": "Питерцы сильнее и по подбору футболистов, и по игре. Но я видел "Зенит" буквально неделю назад, и он мне совсем не понравился. Не знаю, с чем это связано, но команда, которая через неделю стартует в Лиге Европы, на полную готовность не выглядела. Это мое субъективное мнение. Симпатии тут ни при чем".

"У "Селтика" сезон в разгаре, он в тонусе, и команда неплохая, забить может, — считает бывший футболист. – Тем более играет дома. На его стадионе царит великолепная атмосфера, и "Зениту" придется тяжело. Думаю, что "Селтик" забьет в первом тайме, но общий итог встречи открыт".

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