Журналист Али Феруз улетел из России в Германию

Журналист "Новой газеты" Али Феруз (Худоберди Нурматов) улетел в Германию. Россию он покинул со своим адвокатом, другом и представителем Красного Креста, сообщил "Интерфаксу" основатель издания Дмитрий Муратов.

В Шереметьеве при отлете Феруза находились представители всех заинтересованных ведомств.

Муратов сообщил, что мать журналиста по состоянию здоровья осталась в России. Поскольку Феруз вернуться не сможет, им, видимо, "придется общаться по скайпу".

На минувшей неделе Басманный суд Москвы вслед за Мосгорсудом разрешил Ферузу покинуть Россию, отбыв в третью страну, изменив постановление о принудительном выдворении.

Изначально журналиста собирались принудительно выдворить в Узбекистан, поскольку в России он находился незаконно. В "Новой газете" опасались, что на родине Али Феруза будут преследовать. В итоге защита добилась, чтобы журналисту разрешили уехать в любую страну, где его согласны принять.