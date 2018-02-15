Крушение Ан-148: МАК не нуждается в помощи Украины

В технической помощи украинских специалистов в расшифровке речевого самописца, разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не нуждается, передает ТАСС.

Как заявил представитель МАК, все необходимое для копирования и расшифровки информации с речевого самописца есть, в связи с этим техническая помощь с украинской стороны не требуется.

При этом МАК готов принять украинских разработчиков самолета и технических специалистов в качестве консультантов в составе комиссии для расследования причин катастрофы, передает РИА Новости.

По словам официального представителя МАК, расшифровка речевого бортового самописца самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", потерпевшего крушение в Подмосковье, пока не завершена. "Сейчас идет работа, все в процессе", — отметили в МАК.

Как сообщалось, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Ранее комитет, который занимается расследованием катастрофы, завершил расшифровку данных параметрического самописца Ан-148.

По версии специалистов МАК, фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости на индикаторах пилотов, что было связано с обледенением приемников полного давления при выключенных системах их обогрева.