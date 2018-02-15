Премьер Австралии запретил членам правительства секс с персоналом кабмина

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл озаботился кодексом моральных правил в среде членов правительства. Неважно, женаты министры или нет, они не должны вступать в сексуальные отношений с персоналом, заявил австралийский премьер.

Он сообщил подчиненным, что намерен изменить правила поведения для членов правительства. Об этом, в частности, сообщает New Daily.

На такие меры Тернбулл решился после секс-скандала, в который оказался вовлечен его заместитель Барнаби Джойс. Выяснилось, что сотрудница аппарата премьера Австралии Викки Кэмпион ждет ребенка от Джойса, который состоит в браке уже 24 года и имеет четверых детей.

Причем, Викки работала под руководством вице-премьера, уже имея с ним любовную связь, сообщает "Интерфакс". Тернбулл поставил на вид, что Джойс этим поступком причинил страдания и боль как своей жене и детям, так и самой Викки Кэмпион.

"Сегодня, в 2018 году, для министра неприемлемо иметь сексуальные отношения с кем-то, кто работает на них, — заявил премьер Австралии. По его словам,"все знают, что ничего хорошего из этого не получается”.

Он также отметил, что теперь его зам должен не только каяться перед женой и детьми, но и искать дом и обеспечить Викки и их ребенка.