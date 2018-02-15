Россиянин Трихичев из-за травмы завершил выступления на Олимпиаде

Российский горнолыжник Павел Трихичев из-за травмы завершает свои выступления на Олимпийских играх. Спортсмену рекомендовано не выходить на трассу, чтобы не повышать шансы на усугубление полученной ранее травмы. Об этом заявила его партнер по команде Анастасия Силантьева.

"С Пашей все хорошо, но сейчас принимается решение о целесообразности проведения операции, — сказала Силантьева, которую цитирует РИА Новости. – У него порвано сухожилие и если он выйдет на старт, то повысится риск порвать нерв и в таком случае он не сможет в дальнейшем сгибать пальцы. Он точно не будет стартовать, потому что риск очень высок. Вместо него прилетел Иван Кузнецов и я думаю, что у нас будет достаточно сильный коллектив в командных соревнованиях".

Напомним, что Трихичев во время скоростного спуска в горнолыжной комбинации упал и получил множественные ушибы. Сразу после его падения его доставили в больницу, где диагностировали травму локтя.