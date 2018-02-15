Пожилой пешеход-нарушитель спровоцировал ДТП в Туле

Дорожный инцидент, произошедший вечером в минувший вторник, 13 февраля, на улице Октябрьской в Туле, попал в объектив регистратора.

Пожилой мужчина попытался пересечь дорогу в неположенном месте. Ему удалось преодолеть большую часть проезжей части, однако он все же не сумел добраться до тротуара, так как был сбит водителем автомобиля Ford.

Мужчина, управлявший легковушкой, не заметил 66-летнего пешехода и не сумел своевременно уклониться от столкновения.

Пострадавший был доставлен в больницу, сообщают местные СМИ, со ссылкой на региональное УГИБДД РФ.