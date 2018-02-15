Ученик башкирской школы ранил ножом одноклассника

Ученик школы №1 башкирского города Баймак ударил ножом одноклассника. Как стало известно агентству "Интерфакс", инцидент произошел 14 февраля в кабинете физики. По данным полиции, 15-летний школьник схватил своего знакомого за шею и потребовал 100 рублей. В ответ тот ударил нападавшего ножом в поясницу. Вымогатель получил легкое ранение.

Один ученик подпадает под уголовную статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Однако к ответственности его вряд ли привлекут, так как он несовершеннолетний. А вот другому участнику конфликта грозит обвинение в "Вымогательстве с применением насилия". Сейчас следствие пытается восстановить полную картину инцидента: полицейские изъяли документы, опрашивают свидетелей и планируют провести ряд экспертиз.

Напомним, 15 января двое подростков 16 и 17 лет устроили резню в пермской школе №127.Они напали на учеников 4 класса. 14 человек пострадали, 12 из них были госпитализированы. Учительница Наталья Шагулина получила 17 ножевых ранений.