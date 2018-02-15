Биатлонистка Анастасия Кузьмина снова выиграла серебро Игр-2018

На турнире биатлонистов в олимпийском Пхенчхане завершилась перенесенная индивидуальная гонка женщин на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу почти сенсационно одержала шведка Ханна Оберг, Анастасия Кузьмина из Словакии – на втором месте, наша Татьяна Акимова – на 15-м.

В индивидуальной гонке цена каждого промаха – минута штрафа. Поэтому Оберг со 100-процентной стрельбой была на высоте, обойдя Кузьмину, допустившую две неточности, на 24 секунды. Третьей пришла к финишу двукратная чемпионка Пхенчхана немка Лаура Дальмайер.

Россиянки Акимова и Ульяна Кайшева не порадовали ни быстрым бегом, ни точностью на рубеже: Татьяна с двумя промахами на 15-м месте, Ульяна, также пустившая две пули в "молоко", на 24-м.