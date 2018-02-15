Российские хоккеистки уступили сборной Финляндии на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Пхенчхане российские хоккеистки в третьем туре группы "А" встречались с соперницами из Финляндии. Россиянки не смогли навязать борьбы финкам и проиграли со счетом 1:5.

В составе победительниц забитыми шайбами отметились Вялила, Туоминен, Ниеминен, а Карвинен оформила дубль в ворота команды Олимпийских атлетов из России. Единственный гол россиянок при счете 0:3 забила Анна Шохина. Это поражение стало для команды из России третьим в группе, во всех трех поединках хоккеистки пропускали по пять шайб и заняли последнюю строчку в своей группе.

В четвертьфинале команда ОАР встретится с победителем группы "B" – командой Швейцарии. Матч состоится 17 февраля.