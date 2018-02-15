В Дагестане введен режим КТО

В Унцукульском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции, передает телеканал "Россия 24". Сотрудники силовых структур ищут боевиков и их пособников. Другие подробности оперативный штаб национального антитеррористического комитета пока не сообщает.

Как сообщили в оперативном штабе НАК республики, режим КТО (контртеррористической операции) введен в четверг в 11:50. В период проведения операции на территории района будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.