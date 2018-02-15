Песков: обвинения в причастности РФ к NotPetya - продолжение русофобской кампании

В Кремле отвергают обвинения британцев о якобы причастности России к кибератакам с использованием вируса NotPetya, сообщает ТАСС. Эти обвинения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бездоказательными и беспочвенными. По его словам, это "продолжение опять же не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании".

Ранее замглавы МИД Великобритании Тарик Ахмад заявил, что российское правительство и российские вооруженные силы несут ответственность за кибератаку с использованием вируса NotPetya в июне 2017 года. По его словам, европейские предприятия понесли ущерб на сотни миллионов фунтов стерлингов.