Школьный повар опоил клофелином и ограбил москвича в ресторане на Рублевке

Посетивший ресторан на Рублевском шоссе 33-летний москвич лишился всех украшений и телефона после знакомства с двумя уроженцами Закавказья, составившими ему компанию за столом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В ходе торжества школьный повар и разнорабочий подмешали в чай новоиспеченному знакомому лекарственное средство, после чего вместе с ним отправились кататься на машине.

Инцидент произошел еще 10 января, но задержали предполагаемых злоумышленников только месяц спустя. На записи с камеры наблюдения видно, как один из мужчин добавил в кружку отлучившегося в туалет гостя некий порошок (предположительно клофелин), тщательно размешал и вытер ложку салфеткой.

Застолье после этого продолжалось недолго: москвич почувствовал себя дурно и засобирался домой, но новые знакомые предложили не ждать такси, а подвезти на своем авто. Уже в салоне их жертва несколько раз теряла сознание, чем и пользовались злоумышленники — они успели снять все золотые украшения и вытащить телефон. Затем ограбленного мужчину высадили на улице и вызвали ему такси.

Проживающих в Москве подозреваемых задержали, но своей вины в грабеже они не признали. Следователи не исключают, что для школьного повара и разнорабочего такого рода застолья были постоянным источником заработка.