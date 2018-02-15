Орфей плюс Искра: москвичи продолжают экспериментировать с именами для детей

В московском ЗАГСе уже по традиции рассказали, какие имена чаще и реже всего родители давали детям, рожденным в 2017 году. Из традиционных в России имен уже не первый год лидируют Александры среди мальчиков и Софьи среди девочек.

Также в десятку самых популярных мужских имен вошли: Михаил, Артем, Максим, Даниил, Иван, Дмитрий, Кирилл, Матвей и Андрей, а в десятку женских — Мария, Анна, Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Елизавета и Екатерина, сообщается на сайте мэрии Москвы.

При этом самыми редкими из традиционных для нашей страны имен в прошлом году стали Людмила, Галина, Инна, Зинаида и Лариса — у девочек и Валентин, Геннадий, Виталий, Анатолий и Валерий – у мальчиков.

Разумеется, не обошлось и без творческого подхода к выбору имени ребенка. Среди самых редких оказались мужские Форвард, Норд, Орфей и Франклин, а также женские — Златозара, Ладислава, Аграфена и Искра.

Начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева, комментируя столь необычный выбор, отмечает, что родители чаще всего руководствуются в этих случаях не модными тенденциями, а желанием дать сыну или дочке красивое, но при этом нераспространенное имя.

Кроме того, несколько новорожденных мальчиков в прошлом году были названы старорусскими именами Велесвет, Ладомир, Патрикей и Харлампий, а среди девочек в Москве появились Дорофея, Васса и Исидора.

Всего в 2017 году в Москве родились 134 572 малыша, что примерно на 8 процентов меньше, чем годом ранее, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что 1 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий давать детям бранные имена (ранее такое иногда происходило). Кроме того, запрещено называть детей именами с цифрами, знаками препинания, должностями и титулами.