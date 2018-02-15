Сборная России по футболу продолжает движение вверх в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных команд, согласно которому сборная России поднялась на одну строчку. Теперь команда Станислава Черчесова с 534 баллами обосновалась на 61-й позиции. Таким образом, сборная России укрепила свои позиции по отношению к Саудовской Аравии – команде с самым низким рейтингом среди участников предстоящего чемпионата мира-2018.

Отметим, что в верхней части рейтинга изменений не произошло – первую строчку продолжает удерживать сборная Германии (1602 очка), на второй расположилась Бразилия (1484 очка), а замыкает тройку лучших команд мира Португалия – действующий чемпион Европы (1358 баллов).

Напомним, что сборная России на чемпионате мира попала в группу с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11-ти городах России.