В зоне АТО пьяные украинские пехотинцы поубивали друг друга

В штабе так называемой Антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины сообщили об обнаружении тел морских пехотинцев в одном из домов, где они временно проживали. Сейчас представители военной службы правопорядка в ВСУ и Национальной полиции Украины выясняют причины и подробности происшествия.

Телеканал "112 Украина" уточняет, что ЧП произошло в тылу АТО, в районе Широкино. Сообщается, что пехотинцы употребляли алкоголь, а затем открыли стрельбу. По сведениям украинского издания Inforesist два бойца бригады морпехов расстреляли четверых боевых товарищей.

Позже спикер ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в "Фейсбуке" подтвердил информацию о том, что военной прокуратурой сил АТО совместно с полицией Донецкой области на первой линии обороны, вблизи населенного пункта Широкино, был выявлен факт убийства четырех военнослужащих одного из подразделений ВСУ.

На теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения. Кроме того, преступление, видимо, хотели скрыть, пытаясь поджечь дом и заложив там взрывчатку.

Лысенко также сообщил, что уже установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших морпехов. Подозреваемых уже задержали.