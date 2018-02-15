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Астероидная угроза Земле 1 час назад

Новости Наука

15 февраля 201814:17 Евгения Ефимова

Специалисты рассчитали шанс того, что автомобиль Tesla упадёт на Землю

Шансы падения автомобиля Маска обратно на Землю крайне малы.
Фото SpaceX.

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Автомобиль Tesla Roadster генерального директора компании SpaceX Илона Маска, запущенный на прошлой неделе в космос и наделавший немало шума, скорее всего, врежется в Землю или Венеру. Правда, произойдет это через несколько десятков миллионов лет. Таков вывод работы чешских и канадских исследователей.

"Скорее всего, он в конечном итоге столкнётся с Землёй или Венерой, но нет необходимости паниковать, поскольку вероятность того, что это произойдёт даже в течение следующих миллионов лет, крайне мала", — говорит в пресс-релизе ведущий автор исследования доктор Ханно Рейн (Hanno Rein) из Университета Торонто.

Запуск автомобиля был своего рода рекламным трюком (ведь на его борту нет никаких научных инструментов и использовался он лишь как балласт). Однако теперь он классифицируется как околоземной объект. Проще говоря, он каталогизирован и отслеживается специалистами Лаборатории реактивного движения НАСА наряду с другими объектами, путешествующими относительно близко к нашей планете.

Столь необычный факт заставил исследователей, специализирующихся на орбитальной динамике, вычислить вероятность падения родстера на Землю, да и в целом оценить судьбу автомобиля. Рейн и его коллеги занимаются тем, что моделируют движение планет и экзопланет. Но на этот раз они провели компьютерное моделирование 240 раз, чтобы понять, как траектория движения Tesla будет меняться в течение последующих 3,5 миллиона лет.

Проведя серию симуляций с использованием программного обеспечения, позволяющего отслеживать движение объектов в космосе, учёные выяснили: у Tesla Roadster существует всего шестипроцентный шанс столкнуться с нашей планетой и вероятность в 2,5% столкнуться с Венерой в течение следующих миллионов лет.

Учёные добавляют, что спустя три миллиона лет вероятность падения автомобиля на Землю возрастает до 10 процентов.

И даже при таких мизерных шансах нет причин для беспокойства: если в конце концов машина "надумает" вернуться на Землю, большая её часть попросту сгорит в атмосфере.

Примечательно, что, опираясь на компьютерное моделирование, специалисты предполагают, что существует очень маленький шанс столкновения автомобиля Tesla с Солнцем, а вероятности столкнуться с Марсом у транспортного средства и вовсе практически нет.

Кроме того, доктор Рейн также успокоил людей относительно того, что столкновение с Марсом (пусть и маловероятное) может загрязнить Красную планету земными бактериями. Это бы значительно усложнило попытки учёных обнаружить какие-либо местные микробы.

По мнению Рейна, автомобиль Tesla, скорее всего, будет приближаться к Земле каждые 30 лет или около того. Первая ближайшая встреча с нашей планетой у автомобиля состоится в 2091 году.

"Это довольно маленький объект, и я не уверен, что будет легко за ним наблюдать в течение года. Я думаю, что он будет очень тусклым. Но в следующий раз, когда он приблизится на относительно небольшое расстояние к Земле, через 30 лет, было бы интересно посмотреть, сможем ли мы найти его снова", — говорит Рейн.

Результаты вычислений представлены в статье на сайте препринтов аrxiv.org.

Напомним, что на прошлой неделе новая мощная ракета-носитель Falcon Heavy отправилась в первый испытательный полёт с мыса Канаверал. Запуск обошёлся компании Маска в 90 миллионов долларов США.

Максимальная нагрузка, с которой может взлететь ракета, составляет 64 тонны, но под завязку грузить первую ракету Falcon Heavy не стали. Помимо красного автомобиля на борт поместили доску с именами шести тысяч сотрудников SpaceX, а также диск с романами Айзека Азимова из цикла "Основание". На одну из электронных плат нанесли надпись – "сделано на Земле людьми".

Накануне старта Маск в интервью телекомпании CBS заявил, что решил отправить свою автомашину в полёт "просто так". Он отметил, что обычно при испытаниях новой ракеты в качестве нагрузки используют куски металла или бетонные блоки, но это скучно.

Ракета Falcon Heavy была создана на базе ракеты-носителя Falcon 9. Она представляет собой фактически три ракеты: к центральному сегменту по бокам крепятся два ускорителя. У каждого сегмента – девять двигателей. Суммарная тяга 27 двигателей – более 2,2 тысячи тонн.

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