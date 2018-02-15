В столице стартовал Гран-при по художественной гимнастике

В Лужниках стартовал турнир по художественной гимнастике "Гран-при Москва". За место на пьедестале поборются самые титулованные спортсменки мира. Но открылись состязания с выступления юниоров.

Грация, красота, нежность, гибкость и проявление невероятной силы воли — все это, конечно, о художественной гимнастике. "Гран-при Москва" — это первые в году серьезные соревнования по художественной гимнастике. Они открывают спортивный сезон. Олимпийская чемпионка, одна из самых известных гимнасток мира, Алина Кабаева даже назвала их первым балом художественной гимнастики, потому что первый выход очень важен для спортсменок.

Сегодня первый день соревнований — день отбора на юношеские олимпийские игры. Выступают девочки 2003 года рождения, 14-15 лет. Это будущее мировой гимнастики, олимпийский резерв. Уже выступили гимнастки из Украины, Эстонии, Германии, Грузии. Всего представлено 33 страны. От каждой страны не больше двух участниц.

Наших девочек очень поддерживают трибуны. Казалось бы, сейчас все внимание должно быть приковано к олимпиаде, но и здесь за Россию болеют так же громко и искренне. И оценки у нас отличные.

А 17 февраля начинается Кубок чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой. Там можно будет увидеть уже известных многим гимнасток: сестер Дину и Арину Авериных.