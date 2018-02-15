Путин требует отслеживать завышение цен на ЖКХ и задержки зарплат

Владимир Путин заверил прокуроров в политической поддержке максимально решительной борьбы с коррупцией. Об этом президент заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, передает телеканал "Россия 24".

Также глава государства потребовал от надзорного ведомства усилить контроль за следствием на всех уровнях. Еще одна задача прокуроров, которую отметил Путин, быстро реагировать на случаи искусственного завышения цен на услуги ЖКХ, а также на задержки с выплатой зарплат.

"В рамках своих полномочий вы обязаны незамедлительно реагировать на любые нарушения закона и прав граждан в этих сферах. В том числе задержки и невыплаты заработной платы", — сказал Путин.

Он отметил, что необходимо давать принципиальную оценку действиям руководителей, которые расходуют средства, предназначенные на выплаты работникам, на другие цели, часто не имеющие ничего общего с интересами коллектива.

Президент призвал и дальше внимательно следить за тем, как решаются вопросы со льготными путевками и бесплатными лекарствами, и надежно обеспечивать права граждан в этих сферах.

Также глава государства призвал к контролю вопросов, касающихся ценообразования в сфере ЖКХ на местах. "Если вы видите, что кто-то искусственно задирает эти тарифы, прошу принимать быстрые и предусмотренные законом меры, ведь от необоснованных скачков цен страдают, прежде всего, и мы с вами это хорошо понимаем, — уязвимые слои населения", — сказал президент.