Атмосферное давление в Москве идет на рекорд

Рекордно высокое атмосферное давление ожидается сегодня в Москве. Барометры покажут 764 миллиметра ртутного столба — это максимальное значение для XXI века. Причиной этой аномалии стал активный антициклон, центр которого оказался над столицей.

В городе будет облачно, местами возможен небольшой снег. Температура около семи градусов мороза. 16 февраля немного потеплеет. В выходные атмосферное давление упадет, ожидаются снегопады.