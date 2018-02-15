"Кинул спичку на подушку": многодетный отец признался в убийстве трех малышей

Четырехмесячные мальчик и девочка и их двухлетний брат погибли в результате пожара, устроенного пьяным отцом в родном доме в Самарской области, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Задержанный мужчина признался, что целенаправленно поджег квартиру.

"Напился и поджог свое жилье. Зашел в зал, прикурил и кинул спичку. Потом зашел в комнату и тоже кинул спичку на подушку. Я испугался, сам не понял, что произошло, и побежал к соседям вызывать помощь", — рассказал 25-летний отец.

Трагический инцидент произошел около 22 часов вечера 14 февраля на улице Специалистов, где проживала неблагополучная семья.

Четверо детей, тех, что постарше, самостоятельно выбрались из одноэтажного кирпичного дома, пьяной матери пришли на помощь соседи, а вот совсем маленькие брат с сестрой и двухлетний малыш сгорели заживо.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".