"Кинул спичку на подушку": многодетный отец признался в убийстве трех малышей

"Кинул спичку на подушку": многодетный отец признался в убийстве трех малышейЧитайте нас в Telegram
Четырехмесячные мальчик и девочка и их двухлетний брат погибли в результате пожара, устроенного пьяным отцом в родном доме в Самарской области, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Задержанный мужчина признался, что целенаправленно поджег квартиру.
"Напился и поджог свое жилье. Зашел в зал, прикурил и кинул спичку. Потом зашел в комнату и тоже кинул спичку на подушку. Я испугался, сам не понял, что произошло, и побежал к соседям вызывать помощь", — рассказал 25-летний отец.
Трагический инцидент произошел около 22 часов вечера 14 февраля на улице Специалистов, где проживала неблагополучная семья.
Четверо детей, тех, что постарше, самостоятельно выбрались из одноэтажного кирпичного дома, пьяной матери пришли на помощь соседи, а вот совсем маленькие брат с сестрой и двухлетний малыш сгорели заживо.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
-
Никита Трегубов претендует на подиум в мужском скелетоне
- Россиянки обыграли сборную Китая в керлинге
- Российские фигуристы остановились в шаге от наград
- Сноубордист Николай Олюнин получил тяжелую травму
- Полное расписание трансляций Олимпиады
-
Студентка сняла видео после бойни в американской школе
- Сноубордист Олюнин сломал ногу на олимпийской трассе
- Франклин и Светозара: как москвичи называют детей
- Собчак решила снять Путина с выборов
- Кто больше всех в мире тратит на оборону
-
Украла Олимпиаду: весь мир сходит с ума по русской керлингистке
- Польша намерена построить собственный газопровод
- "Фамилию назови, чудовище!": пьяная автоледи превратила в цирк свое задержание
- Майора УФСИН избили после попытки залезть девушке под юбку
- Подстреленный охотниками волк "ожил", чтобы отомстить. Видео
- Кровавая барыня: изощренные пытки помещицы Салтычихи
-
Чемпион Формулы-1 дал пинка корреспонденту АвтоВестей
- Представлено новое поколение BMW X4
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта китайского внедорожника
- Длиннее и роскошнее: Mercedes-Maybach представил обновленный S-Class
- Новый Mercedes-AMG G 63: 585 "сил" и динамика спорткара
-
Обвал доллара помог нефти и рублю
- Долговой рынок вошел в "зону смерти"
- Проблемы Венесуэлы усиливаются и переходят границы
- ПФР: сократим сотрудников и внедрим роботов
- Силуанов: рассматриваем изменение структуры налогов
-
Известная актриса пострадала от валютной ипотеки
- Ипотека: станут ли ставки еще ниже?
- У дольщиков долгостроев появилась надежда
- Как оспорить кадастровую стоимость
- Поселки-призраки в Подмосковье: застройщики бросают проекты
-
Двойная победа: 5 олимпийцев, победивших рак
- Какая пища полезна для мозга, а какая - нет?
- Есть вопрос: можно ли есть яблоки вместе с косточками
- Почему с возрастом похмелье становится тяжелее
- Как правильно давить прыщи, если вы все-таки хотите это сделать
-
Путин встретился с лучшими наставниками страны
- Томас Бах лично поддержал российских спортсменов
- Полтергейст в томской деревне
-
Приемный ребенок умер после побоев за сутки до своего трехлетия
- Часть дома обрушилась в микрорайоне "Бутово парк" из-за взрыва баллона
- Пьяная девушка пришла в больницу с пулей во лбу
- Самые дорогие и самые дешевые авиабилеты на ЧМ-2018: здесь
- В Подмосковье ищут браконьеров, убивающих лосей и оленей
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Apple не уследила за исходным кодом iOS. Чем это грозит?
- Китайских полицейских вооружили смарт-очками, распознающими преступников
- VPN-сервис с полумиллиардом пользователей оказался не анонимным
- "Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России
-
"Лёд" тронулся и лидирует в прокате
- Фоторепортер "России сегодня" завоевал награду World Press Photo
- Губернатор Подмосковья рассказал о планах и задачах на будущее
- Часть платных парковок в столице отдают в руки жителей
- Оформить перепланировку квартиры теперь можно онлайн
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
PS4 игры до 360 руб.: что купить на распродаже
- Сколько зарабатывают гуру косплея?
- Twitch объявляет войну свободе слова?
- В Сеть слили часть кода мобильной операционки Apple
- Дебютный трейлер «Венома» с Томом Харди
-
Найден способ остановить метастазирование рака на самых ранних этапах
- Учёные выяснили, где и когда появились первые тараканы
- Зонд New Horizons сделал снимки на рекордном расстоянии от Земли
-
Песня из фильма "Лёд" стала хитом YouTube
- Стюардессе пришлось успокоить Дженнифер Лоуренс. Видео
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Тимур ему не сын! Вдова Спартака Мишулина готова на эксгумацию тела актера
- Опустившийся и жалкий: дочь отреклась от Александра Серова
- Элина Мазур: вся правда о бывшей жене Джигарханяна
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
СейчасПоказать все новости
Олимпиада-2018
Картина дня
Самое читаемое
Авто.Вести.Ru
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Трансляции
Обвал доллара помог нефти и рублю
Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике
Крушение Ан-148: МАК не нуждается в помощи Украины
"Лёд" тронулся и лидирует в прокате
"Тревожным" нейронам бой: известный анестетик оказался эффективнее всех антидепрессантов
Атмосферное давление в Москве идет на рекорд
"Прогресс" пристыковался к МКС
Программа "60 минут по горячим следам"
В Дагестане введен режим КТО
Футболист Смолов стал жертвой квартирной махинации
Рунетчики пожаловались на сбои в YouTube
Журналист Али Феруз улетел из России в Германию
10 советов доктора Беленкова: нужен ли бег по утрам
Приключенческий экшн "Т-34" выйдет в прокат 27 декабря
Полсотни дельфинов выбросились на берег в Мексике
Российские керлингистки одержали первую победу на Играх
Спасите ребенка: Владик живет и может умереть в больнице
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере